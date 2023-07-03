Arkadaşını otomobili izinsiz aldığı için bıçakladı

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Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 41 Sokak üzerinde meydana geldi. Halil Y., otomobilini izinsiz alan arkadaşı Murat K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., elindeki ekmek bıçağıyla Halil Y.'yi sokakta kovalamaya başladı. Murat K., sokak üzerinde bulunan otoparkın bitişiğindeki apartmanın yanında Halil Y.'yi baldırından bıçakladı. Bıçak darbesine rağmen kaçmaya devam eden Halil Y., yere düştü.



Murat K., yerde kanlar içerisinde kalan Halil Y.'ye bu kez tekme atmaya başladı. Murat K., bir süre sonra kaçtı. Yaralı Halil Y. ayağa kalkarak, yakınlardaki zincir markete sığındı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zincir market girişinde sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Halil Y., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat K. ise Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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