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'Arkadaşımız öldürülmüş' diye polisi aradılar! 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandılar

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#Adana#Seyhan#Cinayet
Arkadaşımız öldürülmüş diye polisi aradılar Kasten öldürme suçundan tutuklandılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 10:40

Adana'nın Seyhan ilçesinde kaldığı apartta göğsünden tabancayla vurulan Selahattin Ayan'ın (34) cinayet şüphelisi arkadaşları Şükrü Çiçek (31) ve Hıdır Üzel'in (27), "Arkadaşımız öldürülmüş" diyerek polisi aradığı ortaya çıktı. Ayan'ın öldürüldüğü tabanca, şüphelilerin otomobilinde ele geçirilince gözaltına alınan Çiçek ile Üzel, "Kanlar içinde olduğunu görünce panikleyip, polisi aradık" savunması yaptı. Olay anında odada oldukları güvenlik kamerasından belirlenen şüpheliler, tutuklandı.

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Olay, 16 Mart'ta saat 02.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Selahattin Ayan'ın arkadaşları Şükrü Çiçek ile Hıdır Üzel, kaldığı apart dairesine gitti. Bir süre sonra Ayan, tabancayla göğsünden vuruldu. Panikleyip odadan ayrılan şüpheliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, arkadaşlarını odada tabancayla vurulmuş halde bulduklarını söyledi. Polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Ayan'ın kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin olay saatinde odada olduğu, bir süre sonra aparttan ayrılıp, ihbarda bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin otomobilini arayan ekipler, Ayan'ın öldürüldüğü değerlendirilen ruhsatsız tabancayı buldu. Bunun üzerine gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin 'Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu kullanma' suçlarından çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Ayan'ı öldürülmüş halde bulduklarını öne sürerek, "Odaya girdiğimizde yerde yüzüstü yatıyordu. Çevirdiğimizde kanlar içinde olduğunu görünce panikleyip, polisi aradık. Tabancayı da otomobile götürdük" savunması yaptı.

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İşlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Çiçek ile Üzel, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Tabanca ve şüphelilerin el swap izleri, incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

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#Adana#Seyhan#Cinayet

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