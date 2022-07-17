Arkadaş katilinin mazereti: Beni öldüreceğini düşünüyordum

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Adana Seyhan’da geçen salı, Mücahit Tuğrul (33), arkadaşları Reşit Memiş (28), Ramazan Adıgüzel (19) ve Bayram İpek (23) ile buluştu. Tuğrul, mahalleden arkadaşı Abdülkadir Kayli (26) ve S.A.’yı (17) telefonla buluşmak için çağırdı. Tuğrul ile arkadaşları, yanlarına gelen Kayli ile S.A.’yı dövdü. Tuğrul, aracından aldığı pompalı tüfekle Kayli’yi iki bacağından, yanındaki S.A.’yı ise sağ bacağından vurdu. Kayli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. S.A.’nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri şüphelileri, eşzamanlı baskınlarda yakaladı.



TUTUKLANDILAR



Emniyete götürülen şüphelilerden İpek’in ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak’ suçundan arandığı belirlendi. Mücahit Tuğrul sorgusunda, “Abdülkadir, geçmişte benden çakımı istemişti. Beni kızlarla buluşmak için bir yerlere çağırıyordu. Beni öldüreceğini düşünüyordum. Ondan önce ben yaptım” diye konuştu. Adliyeye sevk edilen Mücahit Tuğrul ile yanındaki Reşit Memiş ve Ramazan Adıgüzel tutuklandı. Cinayetle ilgili adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Bayram İpek ise tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak suçundan tutuklandı.