Arkadaş katili Kezban’a tahliye

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, evindeki av tüfeğiyle arkadaşına ateş etti. Karaca hayatını kaybederken, Çelik tutuklandı.

‘BANA SALDIRDI’

Olayla ilgili görülen davanın duruşmasında son sözü sorulan Çelik, ilk duruşmada verdiği, “Kendisini hep arkadaş olarak gördüm. Daha önce sarkıntılık ettiği için karakola şikâyet ettim. Daha sonra düzeldiğini düşünerek yeniden konuşmaya başladık. Kendisi geldiğinde sarhoş gibiydi. Sonrasında üstüme geldi ve ben kaçıp diğer koltuğa geçtim. Yine gelip beni öpmeye çalıştı. Babama ait olan av tüfeği gözüme ilişti. Elime aldım ve korkutmak istedim. Ancak Ömer hiç korkmadı. Göğsünü namlunun ucuna dayadı. Bana ‘Haydi vur’ diye bağırıyordu. Bu esnada arka odada bebeğim ağlıyordu. Bir anda tüfek ateş aldı. Benim elim o sırada tetikte değildi. Onun eli tetikteydi. Şoka girdim. Bebeğimin yanına koştum” ifadesinin geçerli olduğunu söyledi.

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İNDİRİMLİ CEZA ALDI

Mahkeme heyeti sanık Çelik’e müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığını bu cezasını olayın haksız tahrik altında işlenmesi nedeniyle önce 12 yıla, ardından da iyi hal indirimi uygulayarak, istinaf yolu açık olmak üzere 10 yıl hapis cezasına indirdi. Mahkeme heyeti, ayrıca Çelik için yurtdışına çıkış yasağı koyup tahliyesine karar verdi.