Arjantin’e kurtarma uçuşu

Koronavirüsün tüm dünyada yayılması üzerine birçok ülke uçak seferlerini durdurdu. Mart ayının sonunda tüm uçuşlarını durduran Türkiye, vatandaşlarının yurda getirilmesi için 59 ülkeye kurtarma uçuşları yaptı. Ancak Latin Amerika ülkeleri kurtarma uçuşu bölgesinde yer almıyordu. Bu nedenle Latin Amerika ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşları kendileri için de kurtarma uçuşu yapılmasını istiyordu. Önceki gün Buenos Aires Büyükelçiliği tarafından Arjantin’deki Türk vatandaşlarına bir kurtarma uçuşu yapılacağı bilgisi verildi.

THY ÖZEL SEFER YAPACAK

Yapılan bilgilendirilmeye göre 6 Mayıs’ta Türk Hava Yolları tarafından Arjantin’in Buenos Aires kentine bir kurtarma uçuşu yapılması planlanıyor. Öte yandan Brezilya’da da büyükelçilik Türk vatandaşları için 6 Mayıs’ta Sao Paulo kentinden bir uçuş yapılmasının planlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kurtarma uçuşunu yapacak olan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yapacak. Uçuşa koronavirüs hastası olan veya belirtisi gösteren yolcular alınmayacak. Türkiye’ye getirilen yolcular 14 gün karantinada tutulacak.



Soldan sağa: Kağan, Rana ve Gözde.

‘HERKESE ÇOK TEŞEKKÜRLER’

22 Ocak’tan beri Arjantin’de olan Gözde Orgun, “Ailelerimize kavuşacağımız için mutluyuz. Herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

HÜRRİYET DUYURMUŞTU

Arjantin’de mahsur kalan 25 kişilik gezgin ve öğrenci grubunu Hürriyet haber yapmıştı. Grup adına konuşan Gözde Orgun, “Şu anda Arjantin’de sokağa çıkma yasağı var. Oteller ve hosteller kapalı. Türkiye’ye geri dönmek istiyoruz” demişti.