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Arıza sonrası felaket: Yardım için gelen kamyon can aldı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Kaza#Arıza
Arıza sonrası felaket: Yardım için gelen kamyon can aldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 15:05

Ankara'da arıza yapan aracı için yardıma gelen kamyonun altında kalan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Gölbaşı ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 33 DYC 87 plakalı kamyonet, yolda arızalandı. Kamyonet sürücüsü aracı için yardım çağırdı.

Arıza sonrası felaket: Yardım için gelen kamyon can aldı

Aracı yüklemek üzere vinç ve kamyon geldi. Arızalı kamyonetin yükleneceği 33 VZ 058 plakalı kamyon, sürücüsü geri manevra yaparken kamyonet sürücüsüne çarptı. Kamyonun altında kalan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza, hakkında soruşturma başlatıldı.

Arıza sonrası felaket: Yardım için gelen kamyon can aldı

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#Ankara#Kaza#Arıza

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