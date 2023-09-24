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Arıtma tesisinde korkunç olay! Atık havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti

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#Adana#Yumurtalık#Arıtma Tesisi
Arıtma tesisinde korkunç olay Atık havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 17:36

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde serbest bölgede bir arıtma tesisinin kimyasal atık havuzuna düşen işçilerden Y.Ş. (41) hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde bulunan arıtma tesisinde meydana geldi. 2 işçinin kimyasal atık havuzuna düştüğünü gören çalışma arkadaşları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Arıtma tesisinde korkunç olay Atık havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar ve halatlarla atık havuzuna girerek işçileri bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, işçilerden Y.Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı işçi ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Arıtma tesisinde korkunç olay Atık havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti

Arıtma tesisinde korkunç olay Atık havuzuna düşen işçi hayatını kaybetti

 

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#Adana#Yumurtalık#Arıtma Tesisi

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