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Arılar için eylem planı hazırlanmalı

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#Arı Ölümleri#ANKARA Üniversitesi#Sedat Sevin
Arılar için eylem planı hazırlanmalı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 07:00

ANKARA Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Sedat Sevin, toplu arı ölümlerinde en önemli etkenin iklim değişikliği olduğunu belirterek, “İklim değişikliğinin getirmiş olduğu ani hava değişimleri, çok yüksek sıcaklıklar, kış mevsiminin yüksek sıcaklıkları ve buna bağlı olarak arıların kış uykusuna yatamamaları, parazitlerin ortaya çıkmasıyla arı ölümleri meydana gelmeye başladı. Eylem planı içerisinde sadece Tarım ve Orman Bakanlığımız değil; üniversiteler, sivil toplum kuruluşları birlikte çalışması gerekiyor” dedi.

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YENİ PARAZİTLER VAR

Dr. Sedat Sevin, “Yeni parazitlerin Asya’dan Türkiye’ye, Türkiye’den de Avrupa’ya gitme durumu ile karşı karşıyayız. Bu hastalıklar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Kış kayıpları oldukça fazla” diye konuştu.

 

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#Arı Ölümleri#ANKARA Üniversitesi#Sedat Sevin

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