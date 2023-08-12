Arılar için eylem planı hazırlanmalı

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YENİ PARAZİTLER VAR

Dr. Sedat Sevin, “Yeni parazitlerin Asya’dan Türkiye’ye, Türkiye’den de Avrupa’ya gitme durumu ile karşı karşıyayız. Bu hastalıklar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Kış kayıpları oldukça fazla” diye konuştu.