Arefe günü PTT açık mı, çalışıyor mu? 2020 PTT çalışma saatleri

Arefe günü PTT açık mı, çalışıyor mu sorusu, 30 Temmuz'a saatler kala araştırılan konular arasında bulunuyor. Kurban Bayramı bu yıl temmuz ayının sonunda başlıyor. Dört gün sürecek olan bayramın arefesi yarın idrak edilecek. Arefe günü birçok kurum yarım gün hizmet veriyor. Bu kurumlar arasında PTT'de yer alıyor.

AREFE GÜNÜ PTT ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü PTT yarım gün tatil olacak. PTT şubeleri öğle saatine kadar hizmet verecekler.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT sabah 8.30'dan 12.30'a kadar hizmet veriyor. 17:30’da mesai sona eriyor. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.