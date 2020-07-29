Arefe günü PTT açık mı, çalışıyor mu? 2020 PTT çalışma saatleri
Arefe günü için geri sayım başladı. Arefe günü (yarın) PTT çalışıyor mu sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Kurban Bayramı arefe günü her yıl yarım gün tatil oluyor. Bazı kurum ve kuruluşlar arefe günü yarım günden itibaren resmi tatile giriyorlar. Peki arefe günü PTT açık mı? İşte PTT çalışma saatleri...
Arefe günü PTT açık mı, çalışıyor mu sorusu, 30 Temmuz'a saatler kala araştırılan konular arasında bulunuyor. Kurban Bayramı bu yıl temmuz ayının sonunda başlıyor. Dört gün sürecek olan bayramın arefesi yarın idrak edilecek. Arefe günü birçok kurum yarım gün hizmet veriyor. Bu kurumlar arasında PTT'de yer alıyor.
AREFE GÜNÜ PTT ÇALIŞIYOR MU?
Arefe günü PTT yarım gün tatil olacak. PTT şubeleri öğle saatine kadar hizmet verecekler.
PTT sabah 8.30'dan 12.30'a kadar hizmet veriyor. 17:30’da mesai sona eriyor. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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