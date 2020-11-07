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Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 17:24 | Son Güncelleme:

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

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Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
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ARDAHAN'ın yüksek kesimleri, yağan karla birlikte beyaza büründü.

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bülbülan Yaylası mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere ve Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağlara yağan kar, etrafı beyaza bürüdü. Ardahan-Posof-Türkgözü kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin kara yolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara geçidi beyaza bürünürken, sisli hava etkili oldu.

Ardahanın yüksek kesimleri beyaza büründü

 

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