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Ardahan'da Sibirya soğukları... Göle, Türkiye’nin en soğuk yeri oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ardahan#Göle#Sibirya Soğukları
Ardahanda Sibirya soğukları... Göle, Türkiye’nin en soğuk yeri oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 11:58

Ardahan ve ilçeleri son günlerde yaşanan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, dün gece sıcaklığın sıfırın altında 32 derece ölçüldüğü Göle ilçesi, Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

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Sibirya soğuklarının hakim olduğu Ardahan ve ilçeleri dün gece adeta buz kesti. Göle ilçesi sıfırın altında 32 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 23,8 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçlar kırağıyla kaplandı, nehir ve dereler yeniden buz tuttu, araçlar ve kamyonlar çalışmadı. Bazı vatandaşlar, donan yakıt depolarını ateş yakarak ısıtmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:

Ardahan merkez eksi 23.8, Göle eksi 32, Hanak eksi 20.8, Çıldır eksi 16.9, Damal eksi 19.7, Posof eksi 11.7.

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#Ardahan#Göle#Sibirya Soğukları

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