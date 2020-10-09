Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)
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Ardahan'da otomobillerin camları buz tuttu
ARDAHAN'da hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düşmesiyle birlikte otomobillerin camları buz tuttu.
Türkiye’de dün en soğuk gece, sıfırın altında 6 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşandı. Soğuk hava nedeniyle park halindeki otomobillerin camları buz tuttu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, otomobillerin camlarındaki buzları temizledi.
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