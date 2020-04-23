Ardahan'da nisan karı

Ardahan'da dün akşam aralıklarla devam eden yağmur, özellikle yüksek kesimlerde gece saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kent merkezi, kar yağışıyla kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Park ve bahçeler ile araç ve çatıların üzerileri bembeyaz oldu. Bu sabah uyanınca kent merkezini bembeyaz görenler ise şaşırdı.