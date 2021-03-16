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Gündem
Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 10:04 | Son Güncelleme:

Ardahan'da iki önemli tarihi eser ele geçirildi

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Ardahan'da iki önemli tarihi eser ele geçirildi

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Meryem Ana ve Artemis heykelleri ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce Çıldır'a bağlı Aşağıcambaz köyündeki 3 kişinin evlerinde tarihi eser ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Adli makamlardan arama kararı alan ekipler, 3 şüphelinin evlerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde aramalarda; 1 Meryem Ana heykeli, 1 Artemis heykeli, tarihi eser niteliği taşıyan çanak ve çömlek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız namlu ve kabza kısımları kesilmiş av tabancası, 1 ruhsatsız 9 mm tabanca ve şarjörü ile 29 tabanca ve av tüfeği mermisi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Ardahanda iki önemli tarihi eser ele geçirildi

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