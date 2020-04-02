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Deniz BAŞLI ARDAHAN, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 10:48,Son Güncelleme:/

Ardahan, nisan karıyla bembeyaz

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Ardahan, nisan karıyla bembeyaz
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ARDAHAN'da, gece saatlerinde kar yağışı etkili olurken, sabah uyandıktan sonra pencerelerden bakanlar, beyaz örtüyle karşılaştı. Belediye ekipleri, kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Kentte dün akşam aralıklara etkili olan yağmur, gece saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kent merkezi, kısa sürede beyaza büründü. Bu sabah uyandıktan sonra evlerinin pencerelerinden bakanlar, nisan karının beyaz örtü oluşturmasına şaşırdığını söyledi. Belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren kaldırımlarda biriken karları temizlemeye başladı.

Kar temizleme çalışmalarını takip eden Belediye Başkanı Faruk Demir, "Aslında meteoroloji uyarmıştı; ancak ne ben ne de çalışma arkadaşlarım, bir gecede bu kadar fazla karın yağdığı bir kış görmedik. Ben de arkadaşlarıma destek amaçlı geldim. Belediyemizin tüm ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına yardımcı oluyoruz" dedi.

Trafik ekipleri de sürücüleri yollarda olası buzlanmaya karşı uyardı.

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