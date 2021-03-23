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Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Ardahan Göle'de mutasyonlu virüs vakaları arttı... Pazarlar kapatıldı

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Ardahan Göle'de mutasyonlu virüs vakaları arttı... Pazarlar kapatıldı

ARDAHAN'da, artan vaka sayıları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı'yla ilçe bazlı tedbirler alınmaya başladı. Vali Hüseyin Öner, tedbirler kapsamında Göle ilçesindeki hayvan ve halk pazarlarının mutasyonlu virüs oranındaki artışa bağlı olarak bir hafta süreliğine kapatıldığını bildirdi.

Ardahan'da koronavirüs hasta sayısında son bir haftada artış yaşanması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı'yla ilçe bazlı yeni tedbirler alınmaya başladı. Tedbirler kapsamında Göle ilçesinde mutasyonlu virüs oranındaki artışa bağlı olarak hayvan ve halk pazarları bir hafta süreliğine kapatıldı. Tedbirlere ilişkin açıklamada bulunan Vali Öner şöyle konuştu:

"Denetim çalışmalarımızla birlikte ilimiz genelinde hastalığın seyrine ve vakaların seyrine göre ilçe bazlı kararlar alıyoruz. Göle ilçemizde son bir haftada mutasyonlu virüs artışı söz konusu oldu. Bu hafta orada hayvan pazarını ve halk pazarını bir haftalık süre ile yapılmaması yönünde karar alındı. İlerleyen süreçte de ciddi vaka sayıları veya mutasyonlu virüse rastlanması halinde ilçe bazlı uygulamalarımızı devam ettireceğiz."

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