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Gündem
ARDAHAN (İHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 10:27,Son Güncelleme:/

Ardahan Buz şehre döndü: Termometreler eksi 38'i gördü

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Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 38 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle buz şehre dönen Ardahan'da nehirler ve dereler dondu. İş yerlerin camlarının donduğu Ardahan'da sokakta yürüyen vatandaşların kaşları ve kirpikleri ise buz kesildi. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü ilde, insanlar caddelerde yürümekte zorluk çekiyor.
Meteorolojinin verilerine göre Ardahan il genelinde yaşanan en düşük sıcaklıklar: Ardahan’da eksi 22.5, Göle’de eksi 38, Çıldır’da eksi 30, Posof’ta eksi 18, Damal’da eksi 25 ve Hanak’ta eksi 25 derece oldu.

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