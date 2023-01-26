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Ardahan buz kesti: Eksi 24,8 derece

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#Soğuk#Ardahan#Buz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 14:27

Son yılların en kurak kışının yaşandığı Ardahan'da etkili olmaya başlayan dondurucu soğuk, önceki yılları aratmadı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24,8 derece olduğu kent merkezinde yüzeyleri kırağı kapladı; çeşmeler buz tuttu.

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Ardahan'da yaklaşık 1 haftadır dondurucu soğuk etkili olurken, en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 24,8 derece olarak ölçüldü. Sürücüler, park halindeki araçlarını çalıştırmak için uzun süre uğraştı. Ağaçlar, kırağıdan beyaza bürünürken, dışarıda yüzeyleri kırağı kaplaması dikkat çekti. Çeşmeler buz tuttu, kapı kilitleri dondu.

Ardahan buz kesti: Eksi 24,8 derece

GÖLE EKSİ 28 DERECEYİ GÖRDÜ

Öte yandan meteoroloji verilerine göre, dün gece en düşük hava sıcaklığı ise Göle ilçesinde ölçüldü. Göle'de termometreler, sıfırın altında 28 dereceyi gösterdi. Ardahan'ın diğer ilçelerinde ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Göle'de eksi 28, Çıldır'da eksi 21,8, Hanak'ta eksi 20,2, Damal'da eksi 18, Posof'ta eksi 14,3 derece oldu.

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#Soğuk#Ardahan#Buz

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