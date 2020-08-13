MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArazi tartışmasında yeğenini öldürdü
GeriGündem Arazi tartışmasında yeğenini öldürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ayhan AYDEMİR/BAFRA, (Samsun), (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 16:19,Son Güncelleme:

Arazi tartışmasında yeğenini öldürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arazi tartışmasında yeğenini öldürdü
Abone Olgoogle-news

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Yaşar Şimşek (53), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Mesut Şimşek’i (23), tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Kamberli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Şimşek ile yeğeni Mesut Şimşek arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşünce Yaşar Şimşek, tabancayla yeğenine ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Şimşek’in cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşar Şimşek ise polisler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle