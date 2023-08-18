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Arazi anlaşmazlığında kan aktı: Eniştesi ve yeğenini öldürdü

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#Husumet#Kavga#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 16:28

Sivas'ın Kangal ilçesinde Ali K. (62), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi Ali Rıza Ercan (75) ile onun oğlu Hüseyin Ercan'ı (52) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

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Olay, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkisinde meydana geldi. Tarlalarını biçtiren Hüseyin Ercan, traktörün römorkuna yüklediği buğdayı köyüne götürürken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu dayısı Ali K. ile karşılaştı. Ali K. yanındaki av tüfeği ile traktörle giden yeğeni Hüseyin Ercan'a ateş açtı. Kontrolden çıkan traktör şarampole düştü. Ali K., daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın yanına giderek ona da tüfekle ateş açtı.

Köyün eski muhtarı Mehmet Ali Poyraz'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Ercan ile oğlu Hüseyin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Arazi anlaşmazlığında kan aktı: Eniştesi ve yeğenini öldürdü

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Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından baba ile oğlunun cenazeleri otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ali K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Arazi anlaşmazlığında kan aktı: Eniştesi ve yeğenini öldürdü

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#Husumet#Kavga#Cinayet

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