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Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldürmüştü! Yargıtay cezayı onadı

#Ceren Damar Şenel#Yargıtay#Hasan İsmail Hikmet
Araştırma görevlisi Ceren Damar Şeneli öldürmüştü Yargıtay cezayı onadı
Mesut Hasan Benli

Akademisyen Ceren Damar Şenel’in vahşice öldürülmesine ilişkin davada, Yargıtay temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, 1. Ceza Dairesi, sanığa “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını oy birliği ile onadı. Yargıtay, sanık avukatının, haksız tahrik ve takdir indirimi hükümlerinin uygulanması gerektiği yönündeki itirazını da reddetti.

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Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü. Savcılık, Hikmet hakkında, “Tasarlayarak Öldürme, Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme, Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Bir Kişiyi Öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açmıştı.

TARTIŞMALI SAVUNMA

Sanık avukatı, “Sanık, burada bir katliam yapmamıştır. Sanığın yüzme spora yaparak geliştirdiği vücuduna maktule ilgi duymaya başlamıştır. Sanıkla maktule arasında cinsel ilişki yaşanmıştır. Sanık maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Sanık cinsel saldırı suçunun mağduru olmuştur. Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı ‘cinsel saldırıdan’ yargılanacaktı” şeklinde yaptığı savunma ile müvekkili için, haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi yapılmasını sağlamaya çalıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

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Ancak yapılan yargılama sonucunda davaya bakan mahkeme sanığa, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan” haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi yapmayarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gerekçeli kararda, “ sanığın maktuleye ayaktayken sırtına yaklaşık 1 metre gibi bir mesafeden 2 el ateş ettiği, yere düştüğünde maktuleyi vücudunun farklı yerlerinden 9’u öldürücü 17 kez bıçakladığı anlaşılmıştır” denildi.

YARGITAY ONADI

Sanık avukatı, verilen cezadan haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi yapılmaması ve sanığa kasten yaralama suçundan ceza verilmesi talebiyle, karara itiraz etti. Kararın temyiz incelemesi Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. Daire oy birliği ile 6 Aralık tarihinde, yerel mahkemenin kararının onanmasına hükmetti. Sanık avukatının haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi yapılması talebini ise reddetti.

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#Ceren Damar Şenel#Yargıtay#Hasan İsmail Hikmet

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