Aranıyorlar

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Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, bir kişinin çocukları sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesiyle, çalışmalar burada yoğunlaştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın sualtı arama kurtarma ekibi başta olmak üzere AFAD ekipleri, kanalda çalışma başlattı. Balıkadamlar kanala girerek aramalarını gece boyunca sürdürdü. Kıralan bölgesinde çocuklara ulaşılamayınca çalışmalar kanalın akış yönündeki Baklan ilçesine kaydırıldı. Rafet ve Hakkı’yı arama çalışmaları sürüyor.