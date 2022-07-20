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Aranıyorlar

#Denizli#Çivril#Kayıp
Aranıyorlar

Denizli’nin Çivril ilçesinin Kıralan Mahallesi’nde yaşayan Rafet Ergen (9) ve Hakkı Bardan (11) önceki gün 15.00 sıralarında ortadan kayboldu. Çocukların akşam eve dönmemesi üzerine aileleri jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

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Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, bir kişinin çocukları sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesiyle, çalışmalar burada yoğunlaştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın sualtı arama kurtarma ekibi başta olmak üzere AFAD ekipleri, kanalda çalışma başlattı. Balıkadamlar kanala girerek aramalarını gece boyunca sürdürdü. Kıralan bölgesinde çocuklara ulaşılamayınca çalışmalar kanalın akış yönündeki Baklan ilçesine kaydırıldı. Rafet ve Hakkı’yı arama çalışmaları sürüyor.

 

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#Denizli#Çivril#Kayıp

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