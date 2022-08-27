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Aranan FETÖ’cü villada çatı arasından çıktı

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#İstanbul#FETÖ/PDY#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Aranan FETÖ’cü villada çatı arasından çıktı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 07:00

İstanbul’da, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün gaybubet evlerinde gizlenen firari üyelerine yönelik operasyonda 22 örgüt üyesi yakalandı. Gözaltına alınan örgüt üyelerinden biri gizlendiği villanın çatı arasında yakalandı.

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY soruşturma ya da davalarında haklarında arama kararı bulunan firari durumdaki 25 örgüt üyesinin yakalanması için çalışma başlattı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, örgüt üyelerinin gizlendikleri ‘gaybubet evleri’ tek tek belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından dün sabah saat 05.30’da eşzamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, gözaltı listesindeki 25 kişiden 21’i yakalandı. 4 kişi ise yapılan aramalarda bulunamadı. Operasyon kapsamında bulunamayan ancak aranması olduğu belirlenen bir örgüt üyesi de baskın yapılan evlerin birinde gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri de gizlendiği villanın çatı arasında yakalandı.

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ALTINLAR, GÜMÜŞLER PARALAR BULUNDU

Yapılan aramalarda, 83 bin 970 TL, 7 bin 379 doları, 4 bin 875 euro ve 555 bin 203 TL değerinde farklı ebat ve çeşitlerde çok sayıda altın ve gümüş ziynet eşyaları ile dijital materyaller ele geçti. Gözaltına alınan 22 kişi işlemleri için Emniyet’e götürüldü. Diğer 3 örgüt üyesini arama çalışmalarısürüyor.

 

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#İstanbul#FETÖ/PDY#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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