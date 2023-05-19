Aramızda uçurum yok

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CNN Türk’te Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile gazeteci Zafer Şahin’in sorularını yanıtlayan Yıldırım özetle şunları söyledi:

HAVAYA GİRMESİ YANLIŞ

“(Sinan Oğan ile görüşülecek mi?) Telefonda nezaket görüşmesi, ‘tebrik ediyorum, çıktınız birden bire, ciddi bir oy aldınız’ dedim. ‘Sizin aslında görüşlerinizle görüşlerimiz arasında küçük bir fark var’ dedim. Öyle görüşürüz dedik kapattık. Şu anda Sinan Oğan’ın müşterisi çok, bize ver, o diyor bize ver. Sinan Bey’le görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem, Cumhurbaşkanımız konuyu değerlendirir. Sinan Bey’in de çok havaya girmesi yanlış. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız, bunu ticarete dönüştürürseniz, o seçmen size çok hoşgeldin demez. Bizim prensibimiz, bizim ittifakımızda menfaat, Türkiye’nin istikrarı, güveni, ay yıldızlı bayrağın dalgalanması, terörden ülkenin arınması, her türlü tehditlere karşı ayakta kalması. Biz menfaat ittifakı değiliz. Karşıdaki menfaat ittifakı. Daha dereyi görmeden paçayı sıvadılar. Sinan Bey’in söyledikleri ile bizim söylediklerimiz arasında uçurum yok.

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GÜVEN VE İSTİKRARLA DEVAM

Bu iki kelime deyip geçmeyelim. Bir ülkenin kalkınması, büyümesi, güven ve istikrardan geçiyor. 28 Mayıs’ta, az kaldı 10 gün bile değil, burada bizim motto modern tabirle... Başlık şu: ‘Güven ve istikrarla Türkiye Yüzyılına hoşgeldiniz.’ ‘Güven ve istikrarla yola devam, doğru adamla yola devam.’

YARIŞA DÖNÜŞÜYOR

(Neden ilk turda bitmedi?) Sorunun birinci bölümü benimle ilgili değil, neden bitmedi, onun kararını veren millet. Seçimin kazananı belli... 600 milletvekilinin 322’sini almış, parlamento sende. Yüzde 35 küsura geriledik doğru. Biz 21 yıllık iktidarız. Çok çok yaptıklarımız var yapamadıklarımız var. Bir pandemi yaşadık, kuzeyimizde bir savaş var, fiyatlar allak bullak olmuş, ekonomi olarak sıkıntı yaşamayan ülke hangisi? Enflasyon bilmeyen ülkelerde 10 katı artmış. İnsanlara daha fazla maaş verme vaadi yerine enflasyonu aşağı çekip rahatlatma daha doğru. Öbür türlü yarışa dönüşüyor. Siz veriyorsunuz enflasyon koşuyor. Asıl olan enflasyonu gündemden düşürmek.”