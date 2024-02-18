Aramalar devam ediyor...Kamyon parçaları bulundu

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BAKAN HARİTA ÜZERİNDE ANLATTI... 12 KATLI BİNA GİBİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünkü bilgilendirme toplantısını kriz merkezinde harita üzerinde yaptı. Toprak kaymasının meydana geldiği alanı haritada gösteren Bakan Bayraktar, 10 milyon metreküplük toprağın aktığını anlatarak, şöyle konuştu: “Bizim hesaplarımıza göre dere yatağına 5 milyon metreküplük toprağın akması söz konusu. Heyelan 2 yönlü gerçekleşiyor. Dere yatağına yüzde 80’i akıyor, bir kısmı da yan taraftaki manganez ocağının içine doğru akıyor. Burada da 1.5 milyon metreküpe yakın toprak söz konusu. 6 işçinin dere yatağına gelen büyük toprak alanında, 3 kardeşimizin de manganez ocağının içinde olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımızı o bölgeye yoğunlaştırmış durumdayız. Son 24 saat arama - kurtarmayla alakalı özellikle manganez ocağındaki 3 çalışanımız için yoğun bir çalışma devam ediyor. Orada 1.5 milyon metreküpe yakın toprak var. O toprak 35 metre yüksekliğinde yani neredeyse 12 katlı bir bina yüksekliğinde. Oraya erişmeye çalışıyoruz.”

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TOPRAĞA YER BULUNDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlğı’ndan yapılan açıklamada da şöyle denildi: “Kayma sonucu akan malzemenin, geçici olarak depolanacağı alan belirlendi. Geçirimsizliğin sağlanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlanmasının ardından, bölgeye akan malzemenin hazırlanan bu alana kaldırılmasına başlanacak. Bölgeden her gün numune alımı da sürüyor.”