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Arama kurtarmalara katılan Terör örgütü bağlantılı 3 Yunan sınır dışı

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#Yunanistan#Arama Kurtarma#Terör Örgütü
Arama kurtarmalara katılan Terör örgütü bağlantılı 3 Yunan sınır dışı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 07:00

Yunanistan’dan arama - kurtarma çalışmaları için Antakya’ya gelen T-34 İşçi Takımı üyesi Panagiotis Masouras, Alexandros Bazoras ve Mihalis Panagiotopoulos, terör örgütü DHKP/C bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

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Arkadaşları Atina’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde protesto eylemi yaptı. Yunan devlet televizyonu ERT de sınır dışı edilenlerin terör örgütü sempatizanı olduğunu iddia etti. Yunanistan’dan arama kurtarma çalışmaları için gelen ve birçok enkazda orak çekiçli bayraklarıyla fotoğraf çektiren Panagiotis Masouras, Alexandros Bazoras ve Mihalis Panagiotopoulos, 17 Şubat ‘ta Antakya’da gözaltına alındı. Sorgunun ardından sınır dışı edilmelerine karar verildi. Yunan devlet televizyonu ERT’nin haberinde, 3 Yunan vatandaşın terör örgütü DHKP-C sempatizanı olduğu, hafta başında Hatay’a gittikleri anlatıldı. 

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#Yunanistan#Arama Kurtarma#Terör Örgütü

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