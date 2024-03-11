Aralarında doktor da var postacı da... Bu nasıl çete

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İstanbul İl Göç İdaresi görevlileri, insani ya da kısa dönem ikamet belgesi başvurularında bulunan bazı yabancı uyruklu kişilerin verdikleri belgelerin sahte olduğunu Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.

RÜŞVET ALMIŞLAR

Paylaşılan bilginin ardından polis ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, bazı yabancı uyruklu kişiler adına hazırlanan kira kontratları, doktor raporları, faturalar ve diğer muhtelif belgelerin usulsüz veya sahte olarak düzenlendiği belirlendi. Bu belgelerin de, aralarında kamu görevlileri, danışmanlık şirketi sahipleri, postacı, doktor gibi çeşitli meslek gruplarına bağlı kişiler tarafından alınan yüklü miktarlarda rüşvet karşılığında örgütsel bir hiyerarşik ağ içinde hazırlandığı saptandı. Suç örgütü üyelerinin hazırladıkları sahte belgelerle sınırdışı edilmesi gereken kaçak göçmenlerin sınırdışı edilmelerine engel oldukları tespit edildi.

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Kaçak göçmenlere sahte belge düzenlemişler

25 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan tespitlerin ardından başlatılan ‘Kalkan-14’ operasyonunda 1 doktor, 3 noter görevlisi, 5 danışmanlık şirketi sahibi ve posta görevlisinin de arasında bulunduğu 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 kişi ‘rüşvet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘göçmen kaçakçılığı’ suçlarından emniyette sorguya alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından, “Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz” diyerek duyurdu.