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Araçlar hurdaya dönmüştü! Beşiktaş'taki zincirleme kazanın görüntüsü ortaya çıktı

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#İstanbul#Beşiktaş#Zincirleme Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 14:28

Beşiktaş’ta seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen araçlara çarptı. Toplam 8 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

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Kaza, pazar günü saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi Levent istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı. Ardından demir bariyerleri yıkarak karşı yönden gelen araçların üzerine uçtu.

Araçlar hurdaya dönmüştü Beşiktaştaki zincirleme kazanın görüntüsü ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu kapatıp çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Araçlar hurdaya dönmüştü Beşiktaştaki zincirleme kazanın görüntüsü ortaya çıktı

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Bir süre sonra araç içerisindeki sıkışan vatandaşlar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 8 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Araçlar hurdaya dönmüştü Beşiktaştaki zincirleme kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kayan aracın savrularak hızla karşı şeride geçtiği görülüyor.

Araçlar hurdaya dönmüştü Beşiktaştaki zincirleme kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Araçlar hurdaya dönmüştü Beşiktaştaki zincirleme kazanın görüntüsü ortaya çıktı

 

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#İstanbul#Beşiktaş#Zincirleme Kaza

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