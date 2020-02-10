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Serkan BİNGÖL (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 16:09,Son Güncelleme:/

Araçla karda mahsur kalan 5 öğretmen kurtarıldı

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Araçla karda mahsur kalan 5 öğretmen kurtarıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, araçlarıyla karlı yolda mahsur kalan 5 öğretmen, köy halkı tarafından kurtarıldı.

Karlıova'ya bağlı Sakaören Köyü'ndeki okulda görev yapan 5 öğretmen, ders bitiminde bindikleri taksiyle ilçe merkezine gitmek istedi. Ancak taksi kara saplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü bölgede mahsur kalan öğretmenlerin yardımına Sakaören Köyü sakinleri yetişti. Köylüler, kara saplanan aracı kurtarıp, 2 saat mahsur kalan öğretmenlerin ilçe merkezine ulaşmasını sağladı.

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