Aracıyla yolda çalışma yapan işçilerin arasına daldı: 6 yaralı

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Kaza, saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Metro istasyonunun elektrik bakımı için Mudanya Bulvarı'nın sol şeridine vinç kuran işçiler, olası bir kaza ihtimaline karşı yola dubalar yerleştirmeye başladı. Bu sırada kent merkezine giden İsmail İlhan (28) idaresindeki 16 VZ 402 plakalı otomobil, iddiaya göre, başka bir aracın sıkıştırmasıyla manevra yaparak sol şeride geçti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, önce işçilere daha sonra park halindeki 16 SLV 83 plakalı bakım aracı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 işçi bariyerlere fırlarken, 2 işçi ise kamyonetle otomobil arasına sıkıştı. Kazada işçilerden Enes Saki, Abdullah Öncü, Muhammet Furkan Şen, Muhammet Hüseyin Aman, Muhammet Yakar ile otomobildeki Mustafa Köprübaşı yaralandı.

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