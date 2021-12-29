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Aracını bu hale getirdi, cezayı yedi! 'Biraz pahalıya mal oldu'

#Antalya#Muhammet Doğan#Trafikten Men

Antalya’da led ışıklarla süsleyip disko topuna çevirdiği aracı durdurulan sürücüye toplamda 2 bin 100 TL cezai işlem uygulandı, aracı ise trafikten men edildi. Borcu ödeyip aracını düzelten sürücü, “Yılbaşı ağaçları süsleniyor, biz de arabaya uygulamak istedik. Sonunu düşünmeden yaptığımız için biraz pahalıya mal oldu” dedi.

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Antalya’da yaşayan Muhammet Doğan (25), 90 metre led ışık kullanarak yılbaşı ağacı gibi ışıklarla süslediği aracı ile trafiğe çıktı. Cadde ve sokaklarda ışıl ışıl parlayan aracı ile gezen sürücü, vatandaşların çektiği görüntülerle bir anda sosyal medyada da çok paylaşılınca polis ekipleri harekete geçti.

Aracını bu hale getirdi, cezayı yedi Biraz pahalıya mal oldu

Disko topuna dönen araç ile şehri turlarken trafik polisleri tarafından durdurulan araç için çekici talep edildi. Araç trafikten men edilirken, sürücüye de led ışık kullandığı için 600 TL, aşırı süspansiyon ve egzoz kullandığı için bin 500 TL olmak üzere toplamda 2 bin 100 TL para cezası uygulandı.

Aracını bu hale getirdi, cezayı yedi Biraz pahalıya mal oldu

“BİRAZ PAHALIYA MAL OLDU”

Farkındalık oluşturmak için aracını süslediğini belirten sürücü Muhammet Doğan (25), “Sonunu düşünmeden yaptığımız için biraz pahalıya mal oldu. Yılbaşı ağaçları süsleniyor, biz de arabaya uygulamak istedik. 90 metre led ışık kullandık. Bunu da videoya çekip sosyal medyaya yansıtmak istedik. Tepkileri ölçmek için caddede bir tur attık, bir kişinin çektiği video viral olunca polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edildi, ledlerden 600 TL, bir de aracımızda air ve egzoz vardı. Onlardan da bin 500 TL ceza yedik. Yakalanınca polislerle konuştuk, izin alınca yapılabildiğini söyledi. Bunları bilmiyorduk, öğrenmiş olduk” dedi.

Aracını bu hale getirdi, cezayı yedi Biraz pahalıya mal oldu

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Trafikten men aracını düzelterek yasağı kaldırttığını da ifade eden Doğan, gelecek yıl izin alarak farklı bir gösterim yapacağını da sözlerine ekledi.

Aracını bu hale getirdi, cezayı yedi Biraz pahalıya mal oldu

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#Antalya#Muhammet Doğan#Trafikten Men

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