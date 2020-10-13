Aracını bariyerin altına bırakıp, alışverişe gitti

Burdur’da salı pazarına gelen vatandaş otomobilini pazarın yakınında bulunan hemzemin geçidin kenarına park etti. Daha sonra ise pazar arabasını alarak alışverişe gitti. Isparta istikametinden Burdur tren istasyonuna gelen demiryolu bakım aracı ise bariyerler otomobilden dolayı kapanmayınca raylar üzerinde kaldı. Demiryolu çalışanları bariyerlere engel olan otomobilin sahibine ulaşamayınca polisten yardım istedi. Otomobilin bulunduğu yere gelen ekipler otomobil sürücüsüne telefonla ulaşarak aracını bulunduğu yerden kaldırmasını söyledi.



Pazar arabası ile pazardan gelen kadın sürücü otomobilini bulunduğu yerden çektikten sonra bariyerler kapandı ve demiryolu bakım aracı sorunsuz olarak geçerek yoluna devam etti.