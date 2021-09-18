Aracından uyuşturucu çıkan polisin iddiası: Şantaj

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Diyarbakır’da polis memuru Emine E. (30) ile Serdar K. (30) ve Mazlum Y. (31), önceki gün akşam saatlerinde biri kiralık iki otomobille Lice kırsalına doğru hareket etti. Otomobillerin durumundan şüphelenen ekipler, takibe başladı. Bir süre araçları takip eden polis, saat 23.00 sıralarında Serdar K. ve Mazlum Y.’nin içinde bulunduğu kiralık aracı ve onu takip eden Emine E.’nin kullandığı kendisine ait otomobili Kokulupınar Mahallesi mevkisinde durdurdu. Kadın polis memurunun otomobilinde yapılan aramalarda, 4 kilo 600 gram toz esrar, diğer otomobilde yapılan aramada ise 70 bin lira para ele geçirildi.

Polis ekipleri, Emine E. ile Serdar K. ve Mazlum Y.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘uyuşturucu madde imal veya ticareti yapma veya sağlama’ suçundan işlem başlatıldı.



‘ELLERİNDE CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERİM VAR’

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Öte yandan aracında 4 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilen ve Diyarbakır’da polis memuru olarak görev yapan Emine E.’nin polisteki ilk ifadesinde, “Ellerinde cinsel içerikli video görüntülerim olduğundan dolayı bankadan tehditle kredi çektirdiler. Serdar K. isimli kişi, Lice’ye kendileriyle birlikte gelmem konusunda elinde bulunan cinsel içerikli videodan dolayı tehditlerde bulundu. Uyuşturucu madde getireceklerini bilmediğimden dolayı gitmek zorunda kaldım” dediği öğrenildi.