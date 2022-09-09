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Aracına hemzemin geçitte yolcu treni çarptı: Ziraat mühendisi hayatını kaybetti

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#Şükrü Sever#Tren#Kaza
Aracına hemzemin geçitte yolcu treni çarptı: Ziraat mühendisi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 14:35

Manisa'da yolcu treninin çarpıp, 600 metre sürüklediği hafif ticari aracın sürücüsü, ziraat mühendisi Şükrü Sever (26) hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Çakalazmağı mevkisindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ankara-İzmir seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçide kontrolsüz giren Şükrü Sever'in kullandığı 09 SB 345 plakalı hafif ticari araca çarptı. Trenin, 600 metre sürüklediği aracın sürücüsü Sever, hayatını kaybetti. Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sever'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir fabrikada ziraat mühendisi olan Şükrü Sever'in işletme için kaliteli biber bakmak için Manisa'da tarlaları dolaştığı belirtildi.

Aracına hemzemin geçitte yolcu treni çarptı: Ziraat mühendisi hayatını kaybetti


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Trende yolculuk yapan Kadir Çelik, "İlk anda bir şey hissetmedik. Tren durduktan sonra biri, içeride hemşire, doktor var mı diye bağırdı. Bir hemşire çıktı, götürdüler. Ben yolculardan birinin hasta ya da kalp krizi geçirdiğini düşündüm. Trenden indiğimizde kazayı fark ettik. Neredeyse 1 kilometre kadar sürüklemiş. Araçta ne motor kalmış ne bir şey. Adam içerisinde ölü dediler" diye konuştu.

Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, olay nedeniyle duran seferler 2 saat sonra yeniden başladı.

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#Şükrü Sever#Tren#Kaza

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