Aracın torpido ve motor bölümüne gizlenen 27 kaçak cep telefonu bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, D-400 yolu uygulama noktasında, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde yaptığı detaylı aramada; torpido ve motor bölümüne gizlenen, piyasaya değeri 70 bin lira olan gümrük kaçağı 27 cep telefonu ele geçirdi. Araçtaki 2 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.