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Gündem
VAN, (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Aracın jantlarına gizlenen 14 kilo eroini 'Rexo' buldu

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Aracın jantlarına gizlenen 14 kilo eroini 'Rexo' buldu
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VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta norkatik köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, jantlara gizlenen 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesindeki uygulama noktasında kontroller yaptı. Denetimde şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştirildi. Narkotik köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, aracın jantlarına gizlenen 14 kilo 410 gram eroin ele geçirilirken, C.T. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen C.T.'nin işlemleri devam ediyor.

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