Aracın jantlarına gizlenen 14 kilo eroini 'Rexo' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesindeki uygulama noktasında kontroller yaptı. Denetimde şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştirildi. Narkotik köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, aracın jantlarına gizlenen 14 kilo 410 gram eroin ele geçirilirken, C.T. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen C.T.'nin işlemleri devam ediyor.