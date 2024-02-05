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Araca çarpan motokurye öldü

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#Motokurye#Hasan Çıbık#TEM Otoyolu
Araca çarpan motokurye öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 07:00

TEM Otoyolu’nda lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran hafif ticari araca arkadan çarpan motokurye Hasan Çıbık hayatını kaybetti.

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İstanbul Kağıthane’de TEM Otoyolu Edirne yönünde dün saat 14.30 sıralarında, lastiği patlayan hafif ticari araç sürücüsü emniyet şeridinde durdu. Bu sırada kurye Hasan Çıbık’ın (29) kullandığı motosiklet emniyet şeridindeki araca arkadan hızla çarptı. Çıbık çarpmanın etkisiyle yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Çıbık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, başka bir trafik kazası yaşanmaması için yolun iki şeridini trafiğe kapattı. Bu sırada TEM Edirne istikametinde trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Çıbık’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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#Motokurye#Hasan Çıbık#TEM Otoyolu

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