Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENA KELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'Araca arıza yaptırmışsın' oyunuyla 5 milyon liralık vurgun

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Vurgun#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 16:22

Kahramanmaraş'ta, kiraya verdikleri araçları uzaktan kilitledikten sonra 'Arıza yaptırmışsın' diyerek, 100'e yakın kişiden 5 milyon lira aldığı öne sürülen araç kiralama şirketlerine, polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında polis, avukat, noter katibi ve tamirci de bulunan 19 şüpheli, gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne giden kişi, araç kiralama firmasından kiraladığı otomobilin bir süre sonra çalışmadığını ve aradığı firma sahiplerinin 'Araca arıza yaptırmışsın' diyerek kendisine boş senet imzalattırdığını söyledi. İhbar üzerine çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 kardeşin sahibi olduğu araç kiralama şirketlerinin aynı yöntemle farklı kişileri de dolandırıldığını belirledi.

ARACI UZAKTAN KİLİTLEYİP 'MASRAF' PARASI İSTEMİŞLER

Emniyet bünyesinde kurulan özel ekip, yaptığı çalışmada, mağdurların A.K. liderliğinde suç örgütü tarafından dolandırıldığını belirledi. Takibe alınan örgütün, müşterilerinin kendilerinden kiraladıkları araçları uzaktan bağlantı yöntemiyle kilitleyip, durdurduğunu ve arayanlara da 'Araca arıza yaptırmışsın' diyerek çekiciyle götürdükleri tamircinin 50- 150 bin lira sözde masraf çıkardığını saptadı.

Araca arıza yaptırmışsın oyunuyla 5 milyon liralık vurgun

Haberin Devamı

Bazı müşterilerin kendilerine 'masraf' altında çıkarılan parayı ödediği, bazılarına ise senet imzalattırdıkları belirlenen örgütün, daha sonra bunları avukata vererek icra takibi başlattığı ve bu yöntemle yaklaşık 100 kişiden 5 milyon lira gelir elde ettiği belirtildi. Örgüte salı günü şafak vakti operasyon yapıldı. 4 aylık takiple 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen A.K., 6 kardeşi, babası, polis, avukat, oto tamircisi ve noter katibinin de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, mermi, fişek, çok sayıda senet, tapu, sözleşme ile dijital materyaller ele geçirilirken, örgüt faaliyeti çerçevesinde suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 20 araç da muhafaza altına alındı. Şüphelilerden 1'i, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla 2'si de çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

Araca arıza yaptırmışsın oyunuyla 5 milyon liralık vurgun

Haberin Devamı

'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'örgüt faaliyetleri çerçevesinde birden fazla kişi tarafından yağma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'özel hayatın gizliğini ihlal', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'darp', 'cebir', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'şantaj' suçlarından sorguları tamamlanan örgüt lideri A.K.'nin de aralarında olduğu 16 kişi ise adliyeye sevk edildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Vurgun#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos
10 tabaktan 4ü çöpe | Serpme kahvaltı yersek israf ediyoruz, seçmelide kazık yiyoruz

10 tabaktan 4'ü çöpe | 'Serpme kahvaltı yersek israf ediyoruz, seçmelide kazık yiyoruz'

#Serpme Kahvaltı
Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles

BAKMADAN GEÇME!

Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos
10 tabaktan 4ü çöpe | Serpme kahvaltı yersek israf ediyoruz, seçmelide kazık yiyoruz

10 tabaktan 4'ü çöpe | 'Serpme kahvaltı yersek israf ediyoruz, seçmelide kazık yiyoruz'

#Serpme Kahvaltı
Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles