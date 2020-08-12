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Araç muayene süresi ne zamana kadar uzatıldı? Ulaştırma Bakanlığı açıkladı!
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle süresi gelen araçlarının muayene süresi uzatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araç muayene sürelerini uzattı. Peki, araç muayene süresi ne zamana kadar uzatıldı?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi.
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