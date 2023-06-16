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Arabasını çalan kişi, 14 yaşındaki komşusu çıktı

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#İzmir#Foça#Hırsızlık
Arabasını çalan kişi, 14 yaşındaki komşusu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 15:01

İzmir'in Foça ilçesinde otomobili çalınan bir kişinin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri hırsızın peşine düştü. Otomobil ekipler tarafından boş bir arazide bulunurken, şüpheli ise ihbarcının 14 yaşındaki komşusunun çocuğu çıktı.

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İlginç olay, bu sabah saatlerinde Foça Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı. H.Y., 35 TGK 63 plakalı otomobili ve içerisindeki 2 bin lira nakit parası ile kendisine ait banka kartının çalındığı ihbarıyla jandarma karakoluna gitti. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kamera kayıtları ve görgü şahitlerinin ifadeleri yönünde çalışma başlattı. Kısa süre sonra yapılan araştırmada incelenen kamera görüntüleri ve banka kartı hareketlerinden şüphelinin, Y.U.'nun komşu çocuğu F.V.U. (14) olduğu anlaşıldı.

Arabasını çalan kişi, 14 yaşındaki komşusu çıktı

ÇAMURA SAPLANINCA ARACI BIRAKTI

Küçük şüphelinin peşine düşen ekipler, çocuğun Y.U.'ya ait kredi kartını kullanmaya çalışınca, bir iş yerinin civarında olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, aracı çamura saplanmış halde boş bir arazide buldu. Araç, sahibi Y.U.'ya teslim edilirken, kısa zaman sonra yakalanan F.V.U. ise ekipler tarafından sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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#İzmir#Foça#Hırsızlık

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