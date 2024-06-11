Arabanın önünü kesip sürücüye bıçakla saldırdı! O anlar kamerada

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Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece D-100 bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 CRS 190 plakalı otomobilin sürücüsü, kendisine yol vermeyen otomobili takip ederek aracın önünü kesti. Aracından inip önünü kestiği otomobile doğru yürüyen saldırgan önce cebinden bıçak çıkardı.

Ardından da otomobilin açık olan camından sürücüye bıçakla saldırdı. Saldırgan elindeki bıçakla aracın kaportasına da zarar verdi.

O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.