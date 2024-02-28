×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ustaya akılalmaz tuzak! Tamir için gittiği evde kâbusu yaşattılar

Güncelleme Tarihi:

#Yozgat#Sorgun#Senet
Ustaya akılalmaz tuzak Tamir için gittiği evde kâbusu yaşattılar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 16:09

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobil tamiri bahanesiyle eve çağırdıkları kişiyi darbederek zorla 1 milyon liralık senet imzalatan 3 şüpheli, tutuklandı.

Haberin Devamı

Sorgun ilçesinde yaşayan F.Y., telefonla aradığı Y.B.'yi (35) otomobilinin arızalandığı bahanesiyle evine çağırdı. Eve giden Y.B., burada F.Y. ile beraberindeki M.E. (26) ve İ.T. (27) tarafından darbedilerek, silah tehdidiyle 1 milyon liralık senede imza atmaya zorlandı. Senedi imzaladıktan sonra evden ayrılan ve hastanede tedaviye alınan Y.B., durumu jandarmaya bildirdi.

Ustaya akılalmaz tuzak Tamir için gittiği evde kâbusu yaşattılar

İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, kiraladıkları araçla kaçan şüphelileri Çorum'un Alaca ilçesinde yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, 1 milyon liralık senet ile tabanca ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Haberin Devamı

Ustaya akılalmaz tuzak Tamir için gittiği evde kâbusu yaşattılar

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yozgat#Sorgun#Senet

BAKMADAN GEÇME!