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GeriGündem Arabalara çarptı, inmedi, yangın çıktı! Ortalığı birbirine katan sürücü sinir krizi geçirmiş
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Haber Giriş: 26.02.2020 - 11:41,Son Güncelleme:/

Arabalara çarptı, inmedi, yangın çıktı! Ortalığı birbirine katan sürücü sinir krizi geçirmiş

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İstanbul Sultangazi’de dün gece çok sayıda araca çarparak ortalığı savaş alanına çeviren sürücünün sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından önce linç edilmek istenen ardından yangından kurtarılan sürücüde alkol çıkmadı. Yaşanan linç girişimi ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • Sultangazide ortalığı birbirine katan kaza
  • Sultangazide ortalığı birbirine katan kaza
  • Sultangazide ortalığı birbirine katan kaza
  • Sultangazide ortalığı birbirine katan kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, mahalledeki araçlara çarparak ilerleyip ortalığı savaş alanına çeviren O.Ö. isimli sürücüye vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Vatandaşların parke taşı, sandalye ve sopalarla saldırmasıyla panikleyen sürücü aracın gazına aşırı yüklenince otomobil bir anda alev aldı.

Yangına rağmen aracından inmeyen sürücüyü yine vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek kurtardı. Yangının söndürülmesiyle birlikte sürücü polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen O.Ö. isimli sürücünün yapılan testlerde alkollü olmadığı görüldü. Sinir krizi geçirip yaşananlara sebep olduğu düşünülen O.Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Ortalığı savaş alanına çevrilen sürücünün son yaptığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde öfkeli vatandaşlardan kaçmak isteyen sürücü caddeye çıktıktan sonra yol kenarında duran cipe çarpıyor. Vatandaşların koşarak yanına gittiği aracın kapıları kilitli olduğu için sürücü linç edilmeye çalışılıyor. Aracın yanmaya başlamasıyla panikleyen vatandaşların koşuşturmaları da kameralara yansıdı.

İstanbul Sultangazide ilginç kaza Arabalara çarptı, inmedi, yangın çıktı Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Sultangazi'de ilginç kaza! Arabalara çarptı, inmedi, yangın çıktı! Ortalık savaş alanına döndü
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