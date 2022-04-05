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Ara tatilde idareciler okula gidecek mi? MEB'den öğretmen ve idareciler için ara tatil açıklaması

#Ara Tatilde Müdürler Okula Gidiyor Mu#Ara Tatilde Müdür Yardımcısı Okula Gidecek Mi#Ara Tatilde İdareciler
Ara tatilde idareciler okula gidecek mi MEBden öğretmen ve idareciler için ara tatil açıklaması

Ara tatilde idareciler okula gidecek mi sorusu, okul müdürü, müdür yardımcısı başta olmak üzere pek çok personelin merak ettiği hususlar arasında yer alıyor. Ara tatilde idareciler okula gidecek mi sorusuna göre planlarını yapacak olan pek çok yönetici, MEB kararını araştırıyor. İşte, MEB'in ara tatilde idareciler okula gidecek mi sorusuna verdiği yanıt

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında "Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz." dedi.

Bu açıklamaya göre ara tatilde idarecilerin okula gitme zorunluluğu bulunmayacak.

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#Ara Tatilde Müdürler Okula Gidiyor Mu#Ara Tatilde Müdür Yardımcısı Okula Gidecek Mi#Ara Tatilde İdareciler

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