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Gündem
Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / DHA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Ara sokaklar buz pisti gibi; servis takla attı!

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Kağıthane'de buz pistine dönen ara sokaklarda kazalar yaşandı, yürümekte zorlananlar düşmekten kurtulamadı.

Kaza Kağıthane Cumhuriyet Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yokuşu inerken takla atmaya başladı. İçinde 4 kişinin olduğu minibüsü 3 takla attıktan sonra direk çaparak durabildi. Sürücü ve 2 yolcu yaralanırken, 1 yolcu da kazayı yara almadan atlattı. Minibüs içindekiler kendi imkanlarıyla minibüsten çıkmayı başardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara taşımak için büyük çaba sarfetti. Karlı kaplı yolda sedyeyi taşıyan ekiplere vatandaşlar da yardım etti. Araçların ilerlemekte zorlandığı yolu polis bir süre trafiğe kapattı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Ara sokaklar buz pisti gibi; servis takla attı

Ara sokaklar buz pisti gibi; servis takla attı

Ara sokaklar buz pisti gibi; servis takla attı



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