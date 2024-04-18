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APP plaka satan kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#APP Plaka#Polis
APP plaka satan kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 13:14

SAMSUN’da APP plaka yapıp sattığı tespit edilen Y.A.A. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte mühürlü ve mühür kullanmadan üretilen araç plakalarının kullanılmasının engellemeye yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, APP plaka satışı yaptığı tespit edilen Y.A.A.’nın iş yeri ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda, 20 araca ait 28 sahte araç plakası ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.A.A. hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan adli, ‘Karayolları Trafik Kanunu’ndan ise idari işlem yapıldı.

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#Samsun#APP Plaka#Polis

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