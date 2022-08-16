Apoletli dolandırıcı

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Kahramanmaraş’ta yaşayan güzellik uzmanı Çiğdem Savran (23), 14 Mayıs’ta İstanbul’da tatildeyken, hiç tanımadığı Arif S.’den (33) sosyal medyadan “Merhaba” mesajını aldı. Kendisini jandarma pilot yüzbaşı olarak tanıtan Arif S. ile Çiğdem Savran arasında duygusal yakınlaşma oldu ve çift birlikte yaşamaya başladı. Savran, 3 ayın sonunda ayrılıp savcılığa ve emniyete giderek Arif S.'nin kendisini dolandırdığını ve tehdit ettiğini öne sürüp şikâyetçi oldu. Şikâyeti nedeniyle 1 ay uzaklaştırma kararı verildiğini belirten Savran, yaşadıklarını şöyle anlattı:

ELİM KOLUM UZUNDUR

Kendisi sosyal medyadan bana yazdı. Mesajında numarasını bırakıp ‘Ben askeri personelim, yüzbaşıyım’ dedi. Ben de kendisine ‘Seni ne hakla arayacağım, kimsin ki?’ dedim. ‘Peki, sen bana ulaşma, ben sana ulaşırım’ dedi, ertesi sabah kendisi beni aradı. Numaramı nereden bulduğunu sorunca; ‘Ben askeri personelim, elim kolum uzundur, her şekilde senin numaranı bulurum ve senin geçmişinle alakalı her şeyi biliyorum’ dedi. Gerçekten de her şeyimi öğrenmişti.

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İMAMLA BİRLİKTE DÖNDÜ

Beraber dayımlara gitmiştik, orada evlilikten konu açıldı. Namaza gittiler, gelirken yanlarında imam da vardı. Orada hemen hızlı bir şekilde dini nikâhımız kıyıldı. Nasıl olduğunu da biz de anlamadık, ailem de kendisine inandığı ve sevdiği için pek de tepki vermedi. Her şey çok hızlı gelişti, evimde birlikte yaşamaya başladık. 3 ay boyunca beraber yaşadık. Hal hareketlerinden, yaptığı işlerden dolayı dolandırıcı olduğunu sezmeye başladım. Kendisine ‘Bilmediğim bir şey mi var, yalan mı söylüyorsun bana?’ diye sordum. Kendisi ‘Hayır’ dedi ve askeri personel olduğunu söyledi.

HESAPLARIMI DA KULLANDI

Kuzenimi 14 bin lira, beni 13 bin lira dolandırdı. İnsanlardan benim hesaplarımı kullanarak paralarını alıp insanları engelleyip hiçbir şekilde irtibat kurmuyordu. Ben kendisinden şüphelenince ayrıldık, kendisine evimden gitmesini söyledim. Evimden gittikten sonra beni tehdit etmeye başladı. ‘Seni öldüreceğim, fare deliğine de girsen seni bulacağım. Sen benim hayatımı bitirdin, ben de senin hayatını bitireceğim’ diyerek tehdit etti. Önce savcılığa oradan da emniyete gidip şikâyetçi oldum. Zaten kendisinin dolandırıcılık ve farklı suçlardan 18 kaydı varmış. Çok profesyonel dolandırıcıymış.”

ARANIYOR

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Polis, Çiğdem Savran’ın şikâyetinin ardından Arif S.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Arif S.’nin başkalarını da dolandırdığı ortaya çıktı. Çiğdem Savran “Benim haricimde bildiğim 2 kişiyi daha dolandırmış” dedi, şöyle devam etti: “Birisinden ‘Bir ürün satacağız’ diye 100 bin lira kapora istemiş. Diğeri de bir bankada çalışan bayan. Onu da 350 bin lira kadar dolandırmış, arabasını sattırmış, altınını ve banka hesaplarını almış. ‘Evleneceğiz’ vaadiyle 6 ay görüşmüşler. Bu 6 ayın için de zaten ben de kendisinin hayatındaydım. Yani ikimizi birden idare edip ‘2 hafta sonra evleneceğiz, seni ailemle tanıştırmaya götüreceğim’ demiş. Daha sonra ailesinin koronavirüs olduğunu söyleyip 1 hafta ileriye atmış. Hatta kadın yatak odası takımına kadar almış.”