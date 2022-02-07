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Aplik nedir, ne demek?

#Aplik #Aplik Nedir#Aplik Ne Demek
Aplik nedir, ne demek

Aplik, genellikle iş yerleri ve ev dekorlarının öne çıkan yapılarından birisidir. Duvara monte edilen ve belirli bir noktaya ışık veren aydınlatma ürünü olarak rağbet gören aplik, Aydınlatma dışında, dekoratif etkisi ile de tercih edilir. Evde kullanılan çıta tasarımlarında sıklıkla uygulanan aplik modelleri, dış cephede de kullanılmaktadır. Peki, aplik nedir, ne demek? İşte, aplik modelleri hakkında bazı bilgiler

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Aplikler, genellikle bahçelerde, evlerde ve ofislerde aydınlatma amacıyla kullanılan ürünlerdir. Odaların aydınlatılmasını sağlayan duvar lambaları çeşitli stil ve tasarımlarda üretilir. Bahçe, balkon veya giriş yolunu aydınlatmak için çeşitli modelleri tercih edilebilmektedir.

Sıklıkla küçük bir alanı aydınlatmak için kullanılan aplikler, mobilya ve dekorasyonların aydınlatılmasında da tercih edilir. Duvar aydınlatmalarında süs ve yapay elmasların yer aldığı aplikler gibi ortama uygun pek çok aplik çeşidi kullanılabilmektedir.

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