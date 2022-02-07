Aplik nedir, ne demek?

Haberin Devamı

Aplikler, genellikle bahçelerde, evlerde ve ofislerde aydınlatma amacıyla kullanılan ürünlerdir. Odaların aydınlatılmasını sağlayan duvar lambaları çeşitli stil ve tasarımlarda üretilir. Bahçe, balkon veya giriş yolunu aydınlatmak için çeşitli modelleri tercih edilebilmektedir.

Sıklıkla küçük bir alanı aydınlatmak için kullanılan aplikler, mobilya ve dekorasyonların aydınlatılmasında da tercih edilir. Duvar aydınlatmalarında süs ve yapay elmasların yer aldığı aplikler gibi ortama uygun pek çok aplik çeşidi kullanılabilmektedir.