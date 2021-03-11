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Gündem
Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Apartmandan gündüz vakti bisiklet hırsızlığına 1 tutuklama

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Apartmandan gündüz vakti bisiklet hırsızlığına 1 tutuklama

AĞRI'da, gündüz girdikleri apartmandan 2 bisiklet çalan 2 şüpheliden V.E., gözaltına alınırken, diğerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Adliyeye sevk edilen V.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Apartmandan gündüz vakti bisiklet hırsızlığına 1 tutuklama
Olay, 4 Mart günü öğle saatlerinde, Alparslan Mahallesi’ndeki apartmanda meydana geldi. Binaya giren 2 şüpheli, içeriden çıkardıkları bisikletlere binerek, bölgeden uzaklaştı. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından, hırsızlık şüphelilerinden birinin V.E. olduğunu tespit etti. V.E., 10 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kimliği tespit edilen ancak açıklanmayan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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