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Apartmanda ‘DEAŞ dersliği’

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#DEAŞ#Operasyon#Polis
Apartmanda ‘DEAŞ dersliği’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 07:00

Ankara’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda, örgüt üyelerinin kaldıkları evlerin odalarını derslik haline dönüştürüp çocuklara ‘selefi-tekfirci eğitim’ verdiği ortaya çıkarıldı. Daireler mühürlenirken 17 kişi gözaltına alındı.

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ANKARA Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatırken çatışma bölgeleriyle bağlantılı olan DEAŞ hücreleri belirlendi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese şafak baskını yapıldı. Operasyonda 17 DEAŞ’lı gözaltına alınırken, girilen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, propaganda içerikli yasaklı yayınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin bazılarının DEAŞ içinde çatışma bölgelerine gittiği, burada silahlı çatışmalara girdiği de belirlendi.

HEPSİ MÜHÜRLENDİ

Yapılan incelemede DEAŞ’lıların kaldıkları apartman dairelerindeki bazı odaları derslik yapıp yasadışı eğitim faaliyeti yürüttükleri ortaya çıktı. Çocukları burada radikal Selefi-tekfirci görüşler ile DEAŞ ideolojisini içeren eğitime tabi tuttukları belirlendi. Bunun üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görevlilerle birlikte “derslik” olarak kullanılan yerler mühürlendi. DEAŞ’ın yasadışı olarak eğitime tabi tutuğu çocukların ise okula kazandırılması için çalışma başlatıldı.

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Apartmanda ‘DEAŞ dersliği’

MAHKEME KURMUŞLAR

GÖZALTINA alınan şüphelilerin para toplayıp çatışma bölgelerindeki DEAŞ’lılara gönderdikleri ortaya çıktı. Ayrıca sözde mahkemeler kurdukları ve örgüt kadısı tarafından cezalar verildiği belirlendi. Sohbet toplantıları düzenleyen şüphelilerin DEAŞ’a eleman kazandırdığı, ideolojik eğitimler verdiği ve çatışma bölgelerine gönderdikleri de anlaşıldı. Operasyonda baskın yapılan yerlerden birisi de Yenimahalle ilçesinde yer alan İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki oto tamir dükkânı oldu. Bir esnaf,“Cuma namazını dükkânda kılıyorlardı” dedi.

ADANA’DA 7 GÖZALTI

ADANA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri de Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet’e götürüldü.

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#DEAŞ#Operasyon#Polis

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